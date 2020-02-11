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Konyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020
KONYASPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

İ.H. , Aykut Kocaman'dan boşalan Teknik Direktör koltuğuna 'ı getirdi.

Detaylar gelecek...

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