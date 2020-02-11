Konyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu
Giriş Tarihi: 11.02.2020
İ.H. Konyaspor, Aykut Kocaman'dan boşalan Teknik Direktör koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getirdi.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Karadeniz'in 4 silahşörü
- Milli halterciden 3 altın madalya!
- Galatasaray'a 'kayyum' atanması davasında karar
- G.Saray'da transfer planları hız kesmeden devam ediyor!
- Köse: Sörloth'un cezası iner
- İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i...
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- TFF Başkanı Özdemir'den çarpıcı açıklamalar
- Barnier-AB Birleşik Krallık'ın çağrısını geri çevirecek
- "O 50 milyon euro eder"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!
- Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
- 11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!