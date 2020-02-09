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Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

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Giriş Tarihi: 09.02.2020
BEŞİKTAŞLILARI ÜZEN HABER! DİRSEĞİ KIRILDI

Kulübü Başkanı 'nin dirseğinin kırıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nin, Kadın Futbol Takımı'nın Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz." denildi. AA

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