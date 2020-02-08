08 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: Beşiktaş Gaziantep maçında 11'ler belli oldu |CANLI anlatım

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Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU

'in 21. hafta mücadelesinde evinde ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.

'in 21. hafta mücadelesinde evinde ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Lens, Atiba, Ljajic, Burak Yılmaz.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak olan BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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