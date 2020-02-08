Son dakika: Beşiktaş Gaziantep maçında 11'ler belli oldu |CANLI anlatım
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Lens, Atiba, Ljajic, Burak Yılmaz.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode.
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak olan BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...
- Galatasaray'da şok Falcao raporu!
- Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı! Hocası bile hazır...
- Hüseyin Cimşir'den sürpriz tercih!
- Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu!
- Suç makinesi Mansur Çalar'a 7 maç ceza
- Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü | Maç sonucu
- İşte Yanal'ın Alanyaspor 11'i!
- Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i
- Konya'da puanlar paylaşıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır?
- Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…
- Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! Asgari ücrete ek zam var mı? 2020 asgari ücret için son açıklama!
- Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin düşme tarihleri!
- Hercai 31. bölüm izle! Hercai 31. bölüm tek parça izle! - ATV
- Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
- Pangolin hayvanı hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye’de pangolin var mı? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı?
- OGM sonuçları saat kaçta açıklanacak? OGM personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
- Ankara’da korkunç cinayet! Şeyma Yıldız kimdir? Şeyma Yıldız neden öldürüldü?
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?