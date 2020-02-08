Son dakika: Beşiktaş Gaziantep maçında 11'ler belli oldu |CANLI anlatım

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak mücadelede 11'ler belli oldu. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın seyircisi önünde ilk kez maça çıkıyor.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, N'Koudou, Lens, Atiba, Ljajic, Burak Yılmaz.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Morais, Chibsah, Diarra, Güray Vural, Maxim, Kayode.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak olan BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

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