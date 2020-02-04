04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Uğurcan Çakır 433'te haftanın 11'ine aday gösterildi

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020
DÜNYACA ÜNLÜ SAYFADA İLK 11'E ADAY GÖSTERİLDİ

Trabzonspor forması ile harikalar yaratan 23 yaşındaki milli kaleci , dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi , dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasında devleşen ve kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak maça damgasını vuran milli kaleci Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü sayfada, haftanın 11'ine aday gösterildi.

Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi.

23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN