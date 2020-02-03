Trabzonspor camiası şampiyonluk için tek yürek
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Fenerbahçe’yi evinde devirerek gövde gösterisi yapan Trabzonspor’da camia şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Taraftarlar zafere sonuna kadar inanıyor.Trabzonspor camiası şampiyonluk için tek yürek... Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenerek maç eksiğiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçen bordo-mavililerde şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. 8 sezon sonra ilk kez şampiyonluk yolunda böylesine bir kenetlenme yaşayan Trabzonspor'da taraftarlar Fenerbahçe galibiyetini sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı.
Süper Lig'de kalan 15 maçta 38 puanı bulunan Karadeniz Fırtınası, ertelenen Malatyaspor maçını da kazandığı taktirde zirve yürüyüşüne sağlam adımlarla devam edecek... Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor... Rakibine 2016 yılından beri yenilmeyen Fırtına, 19 yıl sonra ezeli rakibini evinde üst üste oynadığı iki maçta da yendi.
BÜYÜK GURUR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir, "Oğlumu saha kenarında izlemek büyük gurur" dedi.
HEM SAVUNMACI HEM GOLCÜ
Derbide galibiyet golünü atan Filip Novak, Trabzonspor'da 40 maçta 12 gol attı. Çek yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
İŞTE SÖRLOTH'UN GOLLERİNİN SIRRI
Takımını sırtlayan Sörloth'un başarısında kız arkadaşı Lena Selnes'in payı büyük.
Selnes, Fener maçından sonra pizzalı paylaşım yaptı.
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