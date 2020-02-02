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Ersun Yanal derbinin ardından konuştu: Nizami golümüz verilmedi

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Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
''NİZAMİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ''

Bu kadar çok pozisyona girdiğimiz, tamamen oyuna hakim olduğumuzu, rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz maçı kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da bizi derinden üzdü. Ama bu ligde son sözü söyleyecek

Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bu kadar çok pozisyona girdiğimiz tamamen oyuna hakim olduğumuz rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz maçı kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Bu da bizi derinden üzdü. Oynadığımız futbolu herkes gördü buna saygı duyulmalı. Ligde son sözü söyleyecek" dedi.



HAKEMİ YENEMEDİK!
Trabzon maçının ardından konuşan F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy da hakeme yüklendi. Özsoy, "İyi değil, çok iyi oynadığım��z halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İptal olan golümüzde faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi" ifadelerini kullandı.


İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR




DK. 5 - F.Bahçe ceza sahasında Muriç'in topu uzaklaştırdığı pozisyonda elle oynama gerekçesiyle Trabzonsporlular penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. VAR devreye girmedi.



DK. 31- Bu pozisyonda Fenerbahçeliler aut bekledi. Hakem korneri gösterdi. Ardından 'un maçtaki 2. golü geldi



DK. 45+2 - Trabzon cephesi Serdar'ın Pereira'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı bekledi. Hakem kartına başvurmadı.



DK. 57 - Ndiaye'nin Gustavo'dan topu kapıp attığı gol faul gerekçesiyle iptal oldu. Karar çok tartışıldı.



DK. 90+5 Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle bu pozisyonda gol kararı çıkmadı.

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