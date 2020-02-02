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Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng 99 numaralı formayı giyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020
BOATENG 99 GİYECEK

Ara transferin son gününde kadroya katılan 'in lisansı çıkartıldı. 32 yaşındaki futbolcunun 'ta 99 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Ara transferin son gününde kadroya katılan 'in lisansı çıkartıldı. 32 yaşındaki futbolcunun 'ta 99 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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