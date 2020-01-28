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Rodriguez Zajc’ı bekliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020
RODRİGUEZ ZAJC’I BEKLİYOR

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez'in transferinde hem oyuncunun kendisiyle hem de Milan'la kesin olarak anlaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler Zajc'ı Brescia'ya zorunlu satın alma karşılığında kiralamaya çalışıyor. Sonrasında Rodriguez de sezon sonu zorunlu satın almayla kiralanacak.

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