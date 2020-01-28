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Falcao'nun sakatlığı hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 28.01.2020
FALCAO'NUN SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray, sakatlıkları bulunan ve Saracchi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı futbolcuların yaşanan sakatlıklar sonrasında 2 hafta ile 4 hafta arasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanıp Radamel ve Marcelo Saracchi için açıklamada bulundu. Oyuncuların yaşadığı sakatlık nedeniyle 2-4 hafta arasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır.

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