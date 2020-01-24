Beşiktaş'ta Ali Naibi ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.
Toplantıdan futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrılması yönünde karar çıktı.
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