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Beşiktaş'ta Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

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Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA ŞOK AYRILIK!

Son dakika haberine göre; 'ta , ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından direktörü ile yollar ayrıldı.

'ta, kulüp başkanı ve teknik direktör tesislerde bir araya geldi.

Toplantıdan direktörü ile yolların ayrılması yönünde karar çıktı.

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