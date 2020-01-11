Anadolu Efes Barcelona'yı 84-82 yendi
Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona ile THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. 4. çeyreği nefesleri kesen mücadelenin kazananı 84-82'lik skorlar temsilcimiz Anadolu Efes oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 82-86 yenen Anadolu Efes, liderliğini korudu.
Sezonun ikinci yarısının ilk maçında zorlu bir deplasmanda oynayan Anadolu Efes, farkı iki kez 10 sayıya kadar çıkardığı birinci periyodu 19-24 önde kapattı.
İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Barcelona 16. dakikada maçta ilk kez öne geçti. (32-31) Savunmada toparlanan ve iyi top çevirerek hücum gücünü bir kez daha etkin hale getiren Anadolu Efes, devreyi 3 sayı önde kapattı. (42-45)
Üçüncü periyotta Katalan takımın ataklarına iyi karşılık veren Ergin Ataman'ın öğrencileri son periyoda 8 sayılık üstünlükle girdi. (58-66)
SON PERİYOT NEFES KESTİ
Son periyoda iyi başlayan ev sahibi takım ilk 4 dakikada özellikle Kuric'in isabetli atışlarıyla 14-0'lık sayı üstünlüğüyle karşılaşmada ikinci kez öne geçerek 6 sayılık fark yakaladı. (72-66)
Karşılaşmayı bırakmayan ve son iki dakikaya 79-79 eşitlikle giren Anadolu Efes Larkin'in tekrardan sahneye çıkmasıyla son bir dakikaya 82-84 önde girdi.
Maç sonunda 82-86'lık skorla 15. galibiyetini alan Anadolu Efes, diğer bir İspanyol takımı Real Madrid'in önünde liderliğini korudu.
Anadolu Efes'te 37 dakika 16 saniye sahada kalan Shane Larkin 26 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Barcelona ise 5. yenilgisini alarak 3. sırada kaldı.
1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 58- 64 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: BARCELONA 82-84 ANADOLU EFES
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