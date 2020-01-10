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Sergen Yalçın Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı

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Giriş Tarihi: 10.01.2020
HOCASI GUİLHERME'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIMI AÇIKLADI

ve 'nin ilgilendiği 'nin hocası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın eski yıldızı Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Teknik Direktörü Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, ve 'nin gündeminde olan 'nin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Guilherme açıklaması geldi. Başarılı teknik adam Beinsports'a verdiği röportajda Guilherme'nin Beşiktaş'la görüştüğünü bildiğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın Guilherme konusundaki açıklamaları şu şekilde;

"Gider mi kalır mı bilemiyorum. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında asist ve gol anlamında çok ciddi katkı verdi takıma. Her antrenmana çıkar, çalışır. Hiçbir sorun yaşamadık onunla. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de "Kal' diyemem. Transferin sonucunu bilmiyorum, bir temas olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü biliyorum."

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