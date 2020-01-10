Sergen Yalçın Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Guilherme'nin hocası Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın eski yıldızı Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi.
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Guilherme açıklaması geldi. Başarılı teknik adam Beinsports'a verdiği röportajda Guilherme'nin Beşiktaş'la görüştüğünü bildiğini söyledi.
Sergen Yalçın'ın Guilherme konusundaki açıklamaları şu şekilde;
"Gider mi kalır mı bilemiyorum. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında asist ve gol anlamında çok ciddi katkı verdi takıma. Her antrenmana çıkar, çalışır. Hiçbir sorun yaşamadık onunla. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de "Kal' diyemem. Transferin sonucunu bilmiyorum, bir temas olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü biliyorum."
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