Fenerbahçe Falette'yi açıkladı

Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı girdi. Sarı lacivertliler 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin Falette açıklaması.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.

Simon Falette kimdir?

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkinde oynayabiliyor.

FC Tours U19'da kariyeri başlayan Falette Lorient, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını giydikten sonra 2017'de 2.7 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.