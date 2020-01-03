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Liverpool adım adım şampiyonluğa yürüyor

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Giriş Tarihi: 03.01.2020
ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen , Sheffield United'ı 2-0 yendi. Zirveye kurulan Liverpool, böylelikle üst üste 11. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı 2-0 yenen üst üste 11. galibiyetini aldı.

Lider Liverpool, ligin 21. haftasında Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.

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