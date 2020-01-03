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Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri

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Giriş Tarihi: 03.01.2020
TAMER TUNA BOMBASI! ŞEHRE GELDİ...

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve teknik direktörü Stjepan Tomas ile yollarını ayıran 'da hoca arayışları devam ediyor. Hikmet Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı 'ya çevirdi.

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Hikmet Karaman ve ile görüşen Antalyaspor yöneticileri son kararı dün akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında verdi.

Toplantıda Hikmet Karaman'ın maddi şartlarının kulübün ekonomik yapısına uygun olmaması nedeniyle Tamer Tuna ön plana çıktı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, bugün Antalya'ya gelecek. Antalyaspor yönetiminin Tamer Tuna ile yapacağı son görüşmede tarafların anlaşması halinde sözleşme imzalanacak. Kırmızı beyazlı yönetimin Tamer Tuna ile kısa süre içerisinde imza atıp takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarımda yer alması hedefleniyor.

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