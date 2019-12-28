Trabzonspor, Kayserispor'u 6-2 mağlup etti!
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, ilk devrenin son maçında seyircisi önünde Kayserispor'u farklı mağlup etmeyi başardı. Bordo mavililer rakibini 6-2'lik skorla geçerken, Kayserispor'un kötü gidişatı devam etti.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR: 6-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets
Goller: Dk. 7 ve 90+3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
3. dakikada Sturridge'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail kornere çeldi.
4. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Campi'nin ayağının içiyle vuruşunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.
7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, savunma oyuncularını geçerek şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci İsmail, Sörloth'den önce topu ikinci hamlede kontrol ederek tehlikeyi önledi.
32. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda üst direğe çarpan topu savunma oyuncu uzaklaştırdı.
37. dakikada Pereira'nın sağ taraftan yerden ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.
38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağlara yolladı. 2-0
43. dakikada Hasan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1
47. dakikada Mikel'in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
55. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.
64. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin solundan filelere yolladı: 4-1
71. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme'nin şutunda, kaleci İsmail Çipe'den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1
82. dakikada Ömer Uzun'un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2
90+3. dakikada Sosa'nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth'un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe bombayı patlatıyor!
- Burak Yılmaz için karar verildi
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Başkentte nefes kesen maçta kazanan yok!
- Arda Turan yuvaya dönüyor
- Başakşehir gol oldu yağdı!
- Bir dönem Fenerbahçe'deydi...
- TFF'den Beşiktaş'a onay çıkmadı
- Galatasaray - Antalyaspor | Canlı anlatım
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…