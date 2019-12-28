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TFF'den Beşiktaş'a olumsuz cevap! VAR itirazına onay yok...

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Giriş Tarihi: 28.12.2019
TFF'DEN BEŞİKTAŞ'A ONAY ÇIKMADI

Fenerbahçe derbisinden sonra VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuran Beşiktaş yönetimine ret cevabı geldi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IFAB'ın da kayıtların açıklanmamasını tavsiye ettiği belirtildi.

Fenerbahçe derbisinden sonra VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuran Beşiktaş yönetimine ret cevabı geldi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IFAB'ın da kayıtların açıklanmamasını tavsiye ettiği belirtildi.

MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarının eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Uygulama mevcut şekliyle sürdürülecektir." denildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ PES ETMİYOR

VAR kayıtlarının açıklanması talebine olumsuz yanıt alan Beşiktaş yönetimi, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacak. Siyah- Beyazlılar ayrıca bu konuyu Kulüpler Birliği'nde de gündeme getirecek.

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