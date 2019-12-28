Arda Turan, Barcelona'yı ikna etti! Yuvasına geri dönüyor
Galatasaray'a geri dönmek isteyen tecrübeli oyuncu Arda Turan, Medipol Başakşehir'den izin aldıktan sonra Barcelona'yı da ikna etti. Arda Turan yuvasına geri dönecek.
Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı.
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı. Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.
ARDA % 99 ASLAN!
İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor.
Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak. Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda Başakşehir'den izin alan ve bonservisine sahip Barcelona'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek. (Sabah)
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