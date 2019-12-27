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Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrılıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2019
F.BAHÇE'DE AYRILIK! COMOLLİ KAPIYI GÖSTERDİ...

'in güçlü takımlarından 'de 'la yolların ayrılması yönünde karar verildiği iddia edildi. İddiaya göre Comolli, Potuk'a bu kararı iletti.

'de teknik direktör 'ın verdiği şansları kullanamayan 'un takımdan gönderilmesine karar verildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Alper Potuk'a kapıyı gösterdi. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper'le görüşen Comolli, tecrübeli oyuncuya "Seni kadroda düşünmüyoruz" derken, devre arasında yolları ayırmak istediklerini belirtti.

Takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk, ocak ayında kiralık da olsa başka bir takıma gönderilecek.

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