Göztepe - Galatasaray | Canlı anlatım
İzmir'deki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı ahaber.com.tr adresinden canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Geride kalan 15 haftada ligde Galatasaray 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puan 6. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve 10. sırada. İşte mücadele öncesi son dakika gelişmeleri ve maça dair önemli notlar...
GÖZTEPE - GALATASARAY KARŞILAŞMASINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
11'LER:
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Babel, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao
EKSİK OYUNCULAR...
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ön liberolar Lemina ve Seri ile sağ bek Şener, Göztepe deplasmanına yetişemedi. Ayrıca stoper Luyindama ve forvet Andone'nin sakatlıkları sürüyor. Marcao, Adem ve Babel ise son anda kadroya dahil edildi.
Ev sahibi Göztepe'de ise sol bek Berkan cezalı, ön libero Poko ve stoper Atınç'ın sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan stoper Alpaslan'ın durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.
NOTLAR:
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.
Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.
BORNOVA'YA VEDA ZAMANI
İkinci yarıda iç saha maçlarını inşaatında sona gelinen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamaya hazırlanan Göztepe'nin, bugün Galatasaray karşısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na son kez çıkması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- UEFA'dan skandal Türkiye kararı!
- Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması geldi!
- Sivasspor'dan Pato bombası!
- Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!
- Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- Göztepe’nin transfer sürprizi Miroslav Stoch
- MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor
- Galatasaray zorlu Göztepe virajında!
- Yeni Malatyaspor'u üzen haber! Arturo Mina'nın oğlu...
- Fenerbahçe Beşiktaş'a Kadıköy'de en son 2005'te yenildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sinan Aygün kimdir? Rüşvet iddiasını dile getiren Sinan Aygün kimdir, nereli?
- Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!