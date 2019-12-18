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Galatasaray'ın net borcu açıklandı: 1 milyar 569 milyon lira

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Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
GALATASARAY'IN NET BORCU AÇIKLANDI: 1 MİLYAR 569 MİLYON LİRA

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu açıklandı. Divan kurulunun ekim ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 2019 itibarıyla düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yaptı.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğunu kaydetti. Kançal, döviz cinsinden borcun 253,7 milyon avro olduğunu belirtti.

Divan kurulunun ekim ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının, 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.

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