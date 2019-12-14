Trabzonspor'da tek hedef şampiyonluk

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor'da artık tek hedef Süper Lig şampiyonluğu. Bordo mavili camia TFF'nin son kararından sonra yeniden kenetlenirken, futbolcuların aklında tek bir hedef var; şampiyonluk.

Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da gözler lige çevrildi. Süper Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 10 puan çıkaran ve zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Denizlispor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında.

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Tribünlerin dolması bekleniyor.

YUSUF SARI GÖZ DOLDURDU

Yusuf Sarı son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi isimlerin sakatlanmasının ardından forma bulmaya başlayan Yusuf, kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor. Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi.