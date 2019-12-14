Kasımpaşa’dan TFF’ye sert tepki
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Kasımpaşa, TFF’nin kulüp lisans talimatında yaptığı değişiklikle ilgili olarak, “Ayağını yorganına göre uzatan kulüpler var. Bu onlara haksızlık” açıklaması yaptı.TFF tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019- 2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, "Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var, bu onlara haksızlık" açıklaması yaptı.
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