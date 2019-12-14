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Kasımpaşa’dan TFF’ye sert tepki

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
KASIMPAŞA’DAN TFF’YE SERT TEPKİ

, ’nin kulüp lisans talimatında yaptığı değişiklikle ilgili olarak, “Ayağını yorganına göre uzatan kulüpler var. Bu onlara haksızlık” açıklaması yaptı.

tarafından Kulüp Lisans ve Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019- 2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Başkanı , "Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var, bu onlara haksızlık" açıklaması yaptı.

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