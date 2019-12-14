Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: MHK başkanı giderse rahatsız olurum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF Başkanı, kulüp başkanları ile görüşebilir... Ancak oraya MHK Başkanı gidip 2.5 saat kalırsa bundan rahatsız olurum" diye konuştu.

Başkanıçok çarpıcı açıklamalar yaptı., "ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir. Bu son derece normal. Ancak orayagelipkalırsa bundan rahatsız olurum" diye konuştu.'nin harcama limiti kararı hakkında ise, "Bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim. Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede.'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden'a çıkardınız? Daha bizimharcama limitimiz var" diye konuştu.