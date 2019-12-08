Milli atlet Yasemin Can'dan tarihi başarı
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.
Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.
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