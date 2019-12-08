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Milli atlet Yasemin Can'dan tarihi başarı

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Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
MİLLİ ATLET YASEMİN CAN'DAN TARİHİ BAŞARI

'nda milli atlet , büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

'nda milli atlet , büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

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