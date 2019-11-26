Galatasaray Avrupa'da 100. galibiyet için sahaya çıkıyor

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Avrupa’da ‘tamam ya da devam’ maçına C.Brugge önünde çıkıyor... Cimbom bugün tarihindeki 100. Avrupa galibiyetini alırsa, 3.’lük yolunda dev bir adım atacak

hem de'nde büyük hayal kırıklığı yaratanbu akşam'da '' maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar,'ndeki 5. maçında'ü saat'te konuk edecek.bu akşam kazanırsa hemkupalarında 100. galibiyetini alacak hem de grup üçüncülüğü yolunda dev bir adım atacak.