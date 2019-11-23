Beşiktaş Konyaspor'u tek golle geçti
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a Burak Yılmaz'ın attığı golle mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar aldığı 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında, Konya'da İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kartal mücadeleyi Burak Yılmaz'ın kaydettiği tek golle kazanarak serisini sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Burak Yılmaz'ın 72. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 bitti. Bu skorla siyah-beyazlılar puanını 21'e yükselterek 4. sıraya yerleşirken Konyaspor 13 puanla 13. sırada kaldı.
İttifak Holding Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak
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