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Trabzonspor'dan alkışlanacak davranış

SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2019
TRABZONSPOR'DAN ALKIŞLANACAK DAVRANIŞ

Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki 'ye jest yaptı. 'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı.

Trabzonspor Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki 'ye jest yaptı. 'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı.

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