Trabzonspor'dan alkışlanacak davranış
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Trabzonspor Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'ye jest yaptı. Eşi Semra Ünlü'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı.Trabzonspor Yönetimi (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'ye jest yaptı. Eşi Semra Ünlü'nün isteğini kırmayan yönetim Hasbi Ünlü'nün locadan maç izlemesini sağladı.
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