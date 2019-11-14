Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor! İngiliz kulüpleri onu istiyor...
İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.
YÖNETİM YAKINDAN İZLİYOR
Newcastle ve Brighton'un da Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngilizler 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor.
PERFORMANSI SÜPER
Hırvat yıldız Vida Süper Lig'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı.
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