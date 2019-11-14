14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor! İngiliz kulüpleri onu istiyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 14.11.2019
İNGİLİZLER’DEN VİDA ISRARI

İngiliz kulüplerinden ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden Norwich City ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi. Norwich ve West Ham sezon başından beri Vida için nabız yoklamasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.

YÖNETİM YAKINDAN İZLİYOR
Newcastle ve Brighton'un da Vida için 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor.



PERFORMANSI SÜPER
Hırvat yıldız Vida 'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN