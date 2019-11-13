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Beşiktaş'ta Ocak ayında Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer’le yollar ayrılacak

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2019
OCAK’TA 5 YOLCU VAR

'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak transferleri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Performansları beğenilmeyen Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve ’le yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak transferleri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.




Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer'le yolların ayrılması planlanıyor.



TORUNOĞULLARI DEVREDE
Ancak Lens ve Oğuzhan gibi isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olması yönetimi düşündürüyor. sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bir çıkış yolu aradığı öğrenildi. Bu oyuncularla ligin 2. yarısında yola devam edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.



'a geldiğinden bu yana vasat bir görüntü çizen Lens istenmiyor.

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