Ali Palabıyık, San Marino-Kazakistan maçını yönetecek
Giriş Tarihi: 13.11.2019
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, San Marino ile Kazakistan arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.San Marino'nun Serravalle kentindeki San Marino Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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