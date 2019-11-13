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Ali Palabıyık, San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

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Giriş Tarihi: 13.11.2019
UEFA'DAN ALİ PALABIYIK'A ÖNEMLİ GÖREV

kokartlı Türk hakem , ile arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

'nun Serravalle kentindeki San Marino Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, 'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

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