Mbaye Diagne'den bir skandal daha! Yumruklar konuştu...
Belçika'nın güçlü takımlarından Club Brugge'da Mbaye Diagne krizi devam ediyor. Senegalli golcünün PSG maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da olay adam olmayı sürdürüyor.
Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti.
TAKIM KAPTANINDAN TOPU ALMIŞTI
Belçika ekibinin PSG karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda takım kaptanı Vanaken topu almış, ancak araya giren Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.
YUMRUKLAR KONUŞTU...
Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı kaydedildi.
Kavga sırasında araya giren Brugge antrenörlerinden birisinin de yumruklardan nasibini aldığı ve yaralandığı belirtlidi.
DIAGNE'Yİ İSTEMİYORLAR
Club Brugge'da birçok oyuncunun Mbaye Diagne'nin tavırlarından rahatsız olduğu iddia ediliyor...
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