İşte Avrupa'da en farklı skorla mağlup olan Türk takımı!
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında bir kez daha tarihi hezimet yaşayan Galatasaray, milyonlarca taraftarını üzdü. Türk takımlarının Avrupa'da yaşadığı büyük hezimetlerden bir tanesini daha ekleyen Galatasaray'ın aldığı 6-0'lık mağlubiyet ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı.Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar, şimdiye dek 27 maçta 5 ve daha farklı skorla sahadan yenik ayrıldı.
Türk ekipleri içinde son olarak Beşiktaş, yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin FC Liverpool takımına 2007-2008 sezonunda 8-0'lık skorla farklı mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekip de İspanyol rakibi karşısında mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.
EN BÜYÜK HEZİMETİ ALTAY YAŞADI
Türk kulüpleri içinde, Avrupa takımlarıyla yapılan maçlarda, bugüne kadarki en büyük hezimeti Altay yaşadı. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, 1962-1963 sezonunda İtalya'nın AS Roma takımına 10-1 yenilerek, Avrupa kupalarında en farklı skorlu yenilgiyi alan takım oldu.
KARA TABLO
Türk futbol takımlarının Avrupa kupalarında şimdiye dek aldığı 5 ve daha farklı skorlu yenilgiler şöyle:
Sezon Organizasyon Maç Sonuç
1962-63 UEFA Kupası AS Roma-Altay 10-1
1965-66 UEFA Kupası TSV 1860 Münih-Göztepe 9-1
2007-08 Avr. Şam. Ligi FC Liverpool-Beşiktaş 8-0
1975-76 Şam. Kul. Kup. SL Benfica-Fenerbahçe 7-0
1992-93 UEFA Kupası Sigma Olomouc-Fenerbahçe 7-1
2019-20 Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Galatasaray 6-0
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Sevilla - Akhisar Bld. 6-0
2016-17 Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev - Beşiktaş 6-0
1972-73 Şam. Kul. Kup. Bayern München-Galatasaray 6-0
1978-79 UEFA Kupası Honved-Adanaspor 6-0
1979-80 UEFA Kupası Banik Ostrava - Orduspor 6-0
2000-01 Avr. Şam. Ligi AFC Leeds United-Beşiktaş 6-0
2001-02 UEFA Kupası SV Werder Bremen-Antalyaspor 6-0
1990-91 Kup. Gal. Kup. FC Barcelona-Trabzonspor 7 - 2
2013-14 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Real Madrid 1 - 6
2010-11 Şampiyonlar Ligi Valencia-Bursaspor 6-1
1970-71 UEFA Kupası FC Twente-Eskişehirspor 6-1
1978-79 Şam. Kul. Kup. PSV Eindhoven-Fenerbahçe 6-1
2002-03 UEFA Kupası FC Porto-Denizlispor 6-1
2017-18 Şampiyonlar Ligi Bayern München - Beşiktaş 5-0
1962-63 Şam. Kul. Kup. AC Milan-Galatasaray 5-0
1976-77 UEFA Kupası Salzburg-Adanaspor 5-0
1977-78 Kupa Gal. Kup. WTK Diosgyör-Beşiktaş 5-0
1986-87 Şam. Kul. Kup. Beşiktaş-Dinamo Kiev 0-5
1986-87 Kupa Gal. Kup. AFC Ajax-Bursaspor 5-0
1999-00 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Chelsea FC 0-5
2000-01 Avr. Şam. Ligi FC Barcelona-Beşiktaş 5-0
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