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İşte Avrupa'da en farklı skorla mağlup olan Türk takımı!

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Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İŞTE AVRUPA'DA EN FARKLI SKORLA MAĞLUP OLAN TÜRK TAKIMI!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında bir kez daha tarihi hezimet yaşayan Galatasaray, milyonlarca taraftarını üzdü. Türk takımlarının Avrupa'da yaşadığı büyük hezimetlerden bir tanesini daha ekleyen Galatasaray'ın aldığı 6-0'lık mağlubiyet ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar, şimdiye dek 27 maçta 5 ve daha farklı skorla sahadan yenik ayrıldı.

Türk ekipleri içinde son olarak , yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin FC Liverpool takımına 2007-2008 sezonunda 8-0'lık skorla farklı mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekip de İspanyol rakibi karşısında mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.

EN BÜYÜK HEZİMETİ ALTAY YAŞADI
Türk kulüpleri içinde, Avrupa takımlarıyla yapılan maçlarda, bugüne kadarki en büyük hezimeti Altay yaşadı. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, 1962-1963 sezonunda İtalya'nın AS Roma takımına 10-1 yenilerek, Avrupa kupalarında en farklı skorlu yenilgiyi alan takım oldu.

KARA TABLO
Türk futbol takımlarının Avrupa kupalarında şimdiye dek aldığı 5 ve daha farklı skorlu yenilgiler şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç

1962-63 UEFA Kupası AS Roma-Altay 10-1
1965-66 UEFA Kupası TSV 1860 Münih-Göztepe 9-1
2007-08 Avr. . Ligi FC Liverpool-Beşiktaş 8-0
1975-76 Şam. Kul. Kup. SL Benfica-Fenerbahçe 7-0
1992-93 UEFA Kupası Sigma Olomouc-Fenerbahçe 7-1
2019-20 Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Galatasaray 6-0
2017-18 UEFA Avrupa Ligi Sevilla - Akhisar Bld. 6-0
2016-17 Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev - Beşiktaş 6-0
1972-73 Şam. Kul. Kup. Bayern München-Galatasaray 6-0
1978-79 UEFA Kupası Honved-Adanaspor 6-0
1979-80 UEFA Kupası Banik Ostrava - Orduspor 6-0
2000-01 Avr. Şam. Ligi AFC Leeds United-Beşiktaş 6-0
2001-02 UEFA Kupası SV Werder Bremen-Antalyaspor 6-0
1990-91 Kup. Gal. Kup. FC Barcelona-Trabzonspor 7 - 2
2013-14 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Real Madrid 1 - 6
2010-11 Şampiyonlar Ligi Valencia-Bursaspor 6-1
1970-71 UEFA Kupası FC Twente-Eskişehirspor 6-1
1978-79 Şam. Kul. Kup. PSV Eindhoven-Fenerbahçe 6-1
2002-03 UEFA Kupası FC Porto-Denizlispor 6-1
2017-18 Şampiyonlar Ligi Bayern München - Beşiktaş 5-0
1962-63 Şam. Kul. Kup. AC Milan-Galatasaray 5-0
1976-77 UEFA Kupası Salzburg-Adanaspor 5-0
1977-78 . Kup. WTK Diosgyör-Beşiktaş 5-0
1986-87 Şam. Kul. Kup. Beşiktaş-Dinamo Kiev 0-5
1986-87 Kupa Gal. Kup. AFC Ajax-Bursaspor 5-0
1999-00 Avr. Şam. Ligi Galatasaray-Chelsea FC 0-5
2000-01 Avr. Şam. Ligi FC Barcelona-Beşiktaş 5-0

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yazık yazık

hiç bizim farklı yendiğimiz yokmu ya

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.11.2019 15:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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