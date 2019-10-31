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Falcao yine takımdan ayrı

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
FALCAO YİNE TAKIMDAN AYRI

maçının hazırlıklarını sürdüren 'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı.

Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün yine takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Böylece Kolombiyalı yıldızın Rize önünde oynama ihtimali bir hayli azaldı.

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