Falcao’nun 1 ayı var! Sağlık ekibi uyarıyor Fatih Terim acele ediyor
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Falcao’nun tam olarak hazır hale gelmesi 1 ayı bulacak. Tedavisi ve kondisyon eksikliği ancak bu süre zarfında kapanacak. Sağlık ekibinin uyarısına rağmen Terim, onu Rizespor maçında kadroya almak istiyor.G.Saray'da Radamel Falcao krizi sürüyor... Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Kolombiyalı golcü için sağlık ekibi uyarılarda bulundu. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Falcao'nun hazır hale gelmesi için 1 ay daha süresi var... Bu da milli aradan sonra forma giymesi anlamına geliyor.
FALCAO'NUN DİNLENMESİ ŞART!
Sarı-kırmızılı teknik ekip ise Kolombiyalı golcü Falcao'nun bir an önce sahalara dönmesini istiyor. Fatih Terim'in Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada tecrübeli oyuncuyu kadroya yazacağı öğrenildi.
PERİ MASALI KABUSA DÖNÜŞTÜ!
İspanyol Marca Gazetesi'nin Kolombiya edisyonu, golcü oyuncu Radamel Falcao'nun Türkiye macerasının peri masalı gibi başladığını ancak sonrasında tam anlamıyla cehenneme dönüştüğünü yazdı.
FALCAO İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Radamel Falcao ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
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