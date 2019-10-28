İşte Galatasaray'daki krizin en net resmi: Golcüsü var golü yok
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, gol yollarında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile Romanyalı Florin Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor.
Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile Romanyalı Florin Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor.
Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 resmi maçında forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsabakada sadece bir kez ağları havalandırabildi. Falcao'nun yokluğunda görev alan Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu.
Galatasaray'da yeni transfer Ryan Babel 3 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Younes Belhanda 2, Adem Büyük, Jean Michael Seri de birer golle skora katkı sağladı.
LİGDE SON 30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti.
Galatasaray, 1989-1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.
13 MAÇIN 7'SİNDE GOLÜ YOK
Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Aslan’dan Fener’e darbe
- Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması
- Mesut Özil'e büyük şok
- İşte Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı ilk 11'leri...
- Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı
- Sosyal medyada Fatih Terim'e görülmemiş tepki!
- Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
- Trabzonspor zirve aşkına!
- Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında öldü
- "Bu gördüğünüz en iyi hali değil"
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu
- FETÖ'cü Ertürk Murat Cansaran'ın beraati sohbete takıldı! Dikkat çeken deliller
- TSK ve SMO terör örgütü YPG'yi bozguna uğrattı! Araplar örgütü ediyor
- Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi
- İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama
- Milli Savunma Bakanlığı: Yüksekova'da yaralanan bir askerimiz şehit oldu
- Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video
- Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu