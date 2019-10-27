Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman gözünü kararttı! Hedef seriyi 6 maça çıkarmak
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kazanarak milli araya 24 puanla girmenin planlarını yapıyor...Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman gözünü kararttı! Süper Lig'de ilk 8 haftada 15 puan toplayan Fırtına'da Karaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda hedefini net ortaya koydu.
2 HAFTA ÜST ÜSTE OYNAYACAK
Ligde son 3 maçını kazanan Bordo-Mavililer, yarın Başakşehir ile İstanbul'da oynadıktan sonra sonraki iki maçında Göztepe ve Alanya ile içeride oynayacak.
İÇERİDE 4 MAÇ 3 GALİBİYET
Karaman 3 maçı da kazanarak galibiyet serisini 6'ya çıkarmak ve zirveye iyice yerleşmek istiyor. Fırtına bu sezon içerde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.
STOPERDE YENİDEN REVİZYON
Trabzon'da Krasnodar maçında oynayan Campi ve Fernandes, Başakşehir'e karşı yedek oturacak. Hüseyin ve Hosseini formayı alacak.
FIRTINA'DA HEDEF 21 MAÇ
Fırtına, ligdeki en uzun süredir gol atma serisini geliştirmek istiyor. Son 20 lig maçında gol atan Trabzon, Başakşehir'e karşı seriyi 21'e çıkarmayı hedefliyor.
ABDÜLKADİR PARMAK ŞOKU!
Krasnodar maçında saktatlanan Abdükadir Parmak'ın dün çekilen MR'ında sağ alt baldır kası etrafında ve kaslar arasında yoğun kanama tespit edildi.
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