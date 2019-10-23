Fatih Terim, Real Madrid karşısında alınan yenilgi sonrası mesaj verdi: Yakaladın mı atacaksın!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılamasının ardından açıklamalarda bulundu. Terim,“Şampiyonlar Ligi’nde 1 dakika içinde 3 net pozisyona giren var mı merak ediyorum. Bu seviyede bu kadar pozisyon yakaladın mı atacaksın! Atamazsan sonuç farklı oluyor. Performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Oyuncuların ıslıklanması yanlış bir hareket" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid önünde son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. İşte Terim'in sözleri: "Şampiyonlar Ligi'nde 1 dakika içinde 3 net pozisyona giren var mı merak ediyorum! Daha becerikli olmalıyız"
REAL MADRİD AFETTMİYOR...
"PSG ve Real Madrid gibi takımlara bulduğunuzu hiç kaçırmayacaksınız. Yakaladın mı atacaksınız! Böylesine yüksek seviyeler bu kadar cömertliği kaldırmıyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz "
BELHANDA'YA SAHİP ÇIKTI
Terim Belhanda'nın ıslıklanması için ise "Bu tarz şeyler Ali Sami Yen'de alışık olduğumuz şeyler değil. G.Saray taraftarı bunu yapmaz, seyirci yapar. Bu oyuncular şampiyon futbolcular" dedi.
NZONZI'NİN ÇABASI YETMEDİ!
Cimbom'da Real Madrid karşısında en etkili isimlerden biri Nzonzi'ydi. Orta alanda atakları yöneten ve rakip ataklarını kesen Fransız futbolcu, mükemmele yakın bir oyun oynasa da bu çabası Real Madrid karşısında puan almaya yetmedi.
SEVİYEMİZİ YÜKSELTMEK ZORUNDAYIZ
Feghouli, Real Madrid maçının ardından öz eleştiride bulundu.
Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Real Madrid maçında çok sayıda pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi.
CÖMERT DAVRANDIK
Cezayirli, " Bu tip takımlara karşı fırsatları bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor. Seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor" dedi.
GALATASARAY HİÇBİR ZAMAN PES ETMEZ!
Andone, Real Madrid maçı sonrası umut saçtı...
Cimbom'un Real Madrid karşısında en etkili oyuncularından olan Andone, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. 1 puan almayı hak etmiştik ancak olmadı. Biz Galatasaray'ız ve hiçbir zaman pes etmeyiz" dedi. Rumen oyuncu taraftara da destekleri için teşekkür etti.
İSPANYOL EKİPLERİNE 18. YENİLGİ
G.Saray İspanyol takımlarına karşı dünkü maçla birlikte 32. maçına çıktı. Daha önce 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar dün aldıkları skorla İspanyollar'a 18. kez yenildi.
ALBAYRAK'TAN FALCAO MÜJDESİ
Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı'nın sakatlığının ciddi olmadığını söyledi
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao'nun sakatlığının ciddi olmadığını söyledi ve "Beşiktaş maçında kadroda olup olmayacağına hocamız karar verecek" dedi. Albayrak ayrıca taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Belhanda için, "Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Taraftardan rica ediyorum, dolduruşa gelmeyelim" ifadelerini kullandı.
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