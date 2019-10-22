Erdal Torunoğulları gözünü Cenk Tosun'a dikti!
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesinin ardından yönetime dönen ve futboldan sorumlu olması beklenen Erdal Torunoğulları gözünü Cenk Tosun'a dikti... Hedef, milli golcüyü Ocak ayında yuvaya döndürmek.Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın futboldan sorumlu olması bekleniyor... Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara transfer için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor. İddialara göre devre arasında Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun olacak. Siyah- Beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
RAHAT OL ARKANDAYIZ!
Başkan Çebi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaki Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Çebi'nin tecrübeli hocaya destek verdiği ve "Rahat ol arkandayız" dediği ifade ediliyor.
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