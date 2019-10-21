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Burak Yılmaz, Braga ve Galatasaray’a karşı yok

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Giriş Tarihi: 21.10.2019
BURAK YILMAZ, BRAGA VE GALATASARAY’A KARŞI YOK

'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Golcü futbolcunun sakatlığı nedeniyle 'ndeki Braga ve ligdeki maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Golcü futbolcunun sakatlığı nedeniyle 'ndeki Braga ve ligdeki maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme şok etkisi yaşatırken deneyimli futbolcunun maçına yetiştirileceği öne sürüldü.

SAKATLIKTAN YAKASINI KURTARAMADI
Burak'ın yokluğunda forvette Güven Yalçın ya da Umut Nayir forma giyecek. Avcı'nın kararı merak konusu.



'TAN AVRUPA STARTI
Kartal Braga ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Ankaragücü önünde oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmana Dorukhan, Gökhan, Burak, N'Koudou katılmadı.

GÜVEN YALÇIN'A SERT UYARI
Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Güven Yalçın'ın etkisiz performansı nedeniyle Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi.

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