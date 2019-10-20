Fenerbahçe’de Max Kruse sıkıntısı

Cuma günü idmana çıkmasına rağmen ağrıları geçmeyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, Denizli maçı kadrosundan çıkarıldı. Kaptan Emre ise kadroda yer aldı.

Pazartesi günü çıktığı antrenmanda kasığında ağrı hisseden ve 3 gün üst üste özel programla salonda çalışan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin, Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Kruse Denizli'ye götürülmedi ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Dünkü idmanda yer alan kaptan Emre kadroda yer alacak ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.







Max Kruse'nin oynatılması durumunda 5-6 haftayı bulabilecek bir sakatlığın oluşabileceğini doktorlar rapor edince Ersun Yanal, böyle bir risk almamaya karar verdi.



DENİZLİ'DE SICAK KARŞILAMA

Dün Denizli'ye giden Fenerbahçe kafilesini 100'e yakın Sarı-Lacivertli taraftar karşıladı. Bir kısmının konvoylar halinde takımın kalacağı otele kadar eşlik ettiği de görüldü.



HASAN ALİ KALDIRIM 'HAZIRIM' DEDİ

Maç eskiği olmasına rağmen Hasan Ali'nin 11'de başlaması bekleniyor. Yanal'ın konuştuğu tecrübeli futbolcu 'Hazırım' deyince kadroya alındı.



FENER DENİZLİ'DE 3 PUAN ARIYOR

Fenerbahçe, bugün Denizli deplasmanında ter dökecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Denizli'de dizinden sakat olan Rodallega'da yok. Fenerbahçe'de ise Dirar ve Kruse oynamayacak.



SERDAR MI RAMİ Mİ!

Jailson'u orta sahaya çeken Ersun Yanal stoperde Serdar ile Adil Rami arasında bir tercih yapacak. Vereceği karar merakla bekleniyor.