Fenerbahçe’de Max Kruse sıkıntısı
Cuma günü idmana çıkmasına rağmen ağrıları geçmeyen Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, Denizli maçı kadrosundan çıkarıldı. Kaptan Emre ise kadroda yer aldı.
Pazartesi günü çıktığı antrenmanda kasığında ağrı hisseden ve 3 gün üst üste özel programla salonda çalışan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin, Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Kruse Denizli'ye götürülmedi ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Dünkü idmanda yer alan kaptan Emre kadroda yer alacak ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
Max Kruse'nin oynatılması durumunda 5-6 haftayı bulabilecek bir sakatlığın oluşabileceğini doktorlar rapor edince Ersun Yanal, böyle bir risk almamaya karar verdi.
DENİZLİ'DE SICAK KARŞILAMA
Dün Denizli'ye giden Fenerbahçe kafilesini 100'e yakın Sarı-Lacivertli taraftar karşıladı. Bir kısmının konvoylar halinde takımın kalacağı otele kadar eşlik ettiği de görüldü.
HASAN ALİ KALDIRIM 'HAZIRIM' DEDİ
Maç eskiği olmasına rağmen Hasan Ali'nin 11'de başlaması bekleniyor. Yanal'ın konuştuğu tecrübeli futbolcu 'Hazırım' deyince kadroya alındı.
FENER DENİZLİ'DE 3 PUAN ARIYOR
Fenerbahçe, bugün Denizli deplasmanında ter dökecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Denizli'de dizinden sakat olan Rodallega'da yok. Fenerbahçe'de ise Dirar ve Kruse oynamayacak.
SERDAR MI RAMİ Mİ!
Jailson'u orta sahaya çeken Ersun Yanal stoperde Serdar ile Adil Rami arasında bir tercih yapacak. Vereceği karar merakla bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Askeri Olimpiyat Oyunları'nda
- Abdullah Avcı: İştahımız yetmedi
- Ankara'da sessiz gece!
- Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti
- Çalışmalar tam gaz! Dev klimalar takıldı
- Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı anlatım | Video
- G.Saray maçı öncesi R.Madrid'e şok!
- Trabzonspor kazandı liderlik koltuğuna oturdu!
- Galatasaray'da Falcao krizi!
- İlk yarıda 3 gol, 2 asist... Daniel Candeias kimdir?
- Fitness TDK anlamı - İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?
- "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?
- Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?
- ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?
- Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir?
- Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?
- Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?
- Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
- Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
- Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
- Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV