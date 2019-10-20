Beşiktaş’ın 34. başkanı belli oluyor! Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay biri koltuğa oturacak

Olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’dan biri koltuğa oturacak. İlginin büyük olduğu kongreye yüksek bir katılım bekleniyor. Adaylar önce programlarını tanıtacak.

'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongredevey başkan olabilmek için yarışacak.'nde gerçekleştirilecek olan kongre saatda başlayacak.aidatlarını yatıranyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek olan seçimde başkan adaylarındankırmızı,krem,ise mavi renkli pusula ile yarışmayı tercih etti.yapılacak'da başkanlık seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrasında seçime geçilecek.3 adayın listesinde camianın çok önemli isimleri var.ADNAN DALGAKIRANEMRE KOCADAĞFATİH HAKAN AVŞARMESUT URGANCILARKEMAL ERDOĞANENİS ULUSOYERDAL TORUNOĞULLARIBERKAN GOCAYUMUT ŞENOLBİLGEHAN SÜRMENHAKAN DALTABANFIRAT FİDANALİ EFE BEZCİHÜSEYİN YÜCELEMİN ÖNALDOĞAN KÜÇÜKEMREAHMET SELÇUK SERTAHMET AKÇELİKHİCABİ GÖKDERELİMELİH AYDOĞDUYÜCEL BİÇERSÜHA TAŞPOLATOĞLUERDAL KARACANKEMAL ÇİLOĞLUUĞUR FORAAHMET OĞUZ UÇARTAMER MERTEMRE ESENTEMUÇİN TÜZECANEMİR TAMERM.BİLAL ÖZOKURERCAN OZANKAMER DÖKMECİYANERSAN AKSOYLUAKER ÇITAKMURAT GEÇGİLMEHMET TERZİÇAĞRI GÖKSELTUNA FİŞEKÇİOĞLU