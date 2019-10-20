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Beşiktaş’ın 34. başkanı belli oluyor! Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay biri koltuğa oturacak

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Giriş Tarihi: 20.10.2019
KARTAL BAŞKANINI SEÇİYOR

Olağanüstü kongrede , ve ’dan biri koltuğa oturacak. İlginin büyük olduğu kongreye yüksek bir katılım bekleniyor. Adaylar önce programlarını tanıtacak.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay başkan olabilmek için yarışacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan kongre saat 10.30'da başlayacak.




14.950 ÜYENİN OY HAKKI VAR
Kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek olan seçimde başkan adaylarından Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusula ile yarışmayı tercih etti.


PROGRAMLARINI TANITACAKLAR
Beşiktaş'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrasında seçime geçilecek.


3 adayın listesinde camianın çok önemli isimleri var.




A.NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ


ADNAN DALGAKIRAN

EMRE KOCADAĞ

FATİH HAKAN AVŞAR

MESUT URGANCILAR

KEMAL ERDOĞAN

ENİS ULUSOY

ERDAL TORUNOĞULLARI

BERKAN GOCAY


YEDEKLER

UMUT ŞENOL

BİLGEHAN SÜRMEN

HAKAN DALTABAN

FIRAT FİDAN

ALİ EFE BEZCİ



ADALI'NIN LİSTESİ


HÜSEYİN YÜCEL

EMİN ÖNAL

DOĞAN KÜÇÜKEMRE

AHMET SELÇUK SERT

AHMET AKÇELİK

HİCABİ GÖKDERELİ

MELİH AYDOĞDU

YÜCEL BİÇER


YEDEKLER

SÜHA TAŞPOLATOĞLU

ERDAL KARACAN

KEMAL ÇİLOĞLU

UĞUR FORA

AHMET OĞUZ UÇAR




TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ


TAMER MERT

EMRE ESEN

TEMUÇİN TÜZECAN

EMİR TAMER

M.BİLAL ÖZOKUR

ERCAN OZAN

KAMER DÖKMECİYAN

ERSAN AKSOYLU

YEDEKLER

AKER ÇITAK

MURAT GEÇGİL

MEHMET TERZİ

ÇAĞRI GÖKSEL

TUNA FİŞEKÇİOĞLU

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