EURO 2020 elemelerinde Türkiye’nin kalan maçları nelerdir? Türkiye grupta kaçıncı sırada? A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu dizgin devam ediyor. H Grubu’nda mücadele eden Millilerimiz, Arnavutluk engelini de kayıpsız geçerek bitime 3 maç kala gruptaki liderliğini sürdürüyor. Türkiye puan durumu futbol severler tarafından sorgulanıyor. İşte, Türkiye’nin kalan maçları…

Türkiye'nin kalan maçları nelerdir? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde H Grubu'nda mücadelesini sürdüren Türkiye sahasında Arnavutluk engelini de geçerek hedefine bir adım daha yaklaştı. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu futbol severler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin kalan maçları arasında ilk olarak zorlu Fransa deplasmanı yer alıyor. Türkiye'nin kalan maçları nelerdir? İşte yanıtı!

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELERDİR?

Türkiye elemelerde 3 maçta daha sahaya çıkacak.

14 Ekim'de oynanacak ilk mücadele zorlu Fransa deplasmanında olacak. A Millilerimiz bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda çok büyük bir adım atacak.

İkinci maç ise 14 Kasım tarihinde İzlanda ile oynanacak. İzlanda'yı yendiğimiz takdirde Fransa maçının sonucu ne olursa olsun gruptan çıkacağız

Millilerimizin son maçı 17 Kasım tarihinde oynanacak Andorra maçı olacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye grupta topladığı 18 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

FRANSA KARŞISINDA İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Şimdiye kadar Fransız ekibiyle 5 kez karşı karşıya gelen millilerimiz son mücadelede ilk galibiyetini elde etmişti. 2-0'lık net bir skorla son dünya şampiyonunu mağlup eden A Milli Takım büyük bir avantaj sağlamıştı.

SON MAÇLAR NE DURUMDA?

Ev sahibi Fransa son 15 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 12 galibiyet elde ederken millilerimiz son 15 maçında 6 mağlubiyet 1 beraberlik ve 8 galibiyet istatistiğine sahip.

MİLLİ TAKIMIN 96 YILLIK TARİHİ

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.