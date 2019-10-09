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Galatasaray 2019-2020 sezonu ilk çeyrek net dönem karını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 09.10.2019
GALATASARAY AÇIKLADI! YILIN İLK ÇEYREĞİNDE...

net dönem karını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.

net dönem karını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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