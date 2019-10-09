Galatasaray 2019-2020 sezonu ilk çeyrek net dönem karını açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Galatasaray ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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