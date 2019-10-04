Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa ile yapacağı maçların 23 kişilik kadrosu belli oldu. İlk maçı Türkiye'de oynayacak olan milli takımımız, Fransa maçını deplasmanda oynayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosunu belirledi.
Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
KALECİLER: Mert Günok Gökhan Akkan Sinan Bolat Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik Nazım Sangare Çağlar Söyüncü Kaan Ayhan Merih Demiral Ozan Kabak Umut Meraş Ömer Bayram
ORTA SAHA: Deniz Türüç Efecan Karaca Yusuf Yazıcı Abdulkadir Parmak Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Ozan Tufan Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu İrcan Can Kahveci
FORVET: Burak Yılmaz Cenk Tosun Enes Ünal Kenan Karaman
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