Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu
Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu. Neymar'ın Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin kurallarını yerine getirmediğini öne süren Barcelona Kulübünün avukatları, Brezilyalı futbolcudan 33 milyon avro talep etti.
Barcelona Kulübü ve Neymar arasında, Brezilyalı futbolcunun Katalan takımında forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.
Tarafların avukatları Barselona'da bu sabah bir araya gelirken, anlaşma sağlanamamasından dolayı davaya geçilmesine karar verildi.
Barcelona Kulübü, 2013 yılında sözleşme imzaladığı Neymar'ın 2 Ağustos 2017'de Paris Saint-Germain'e giderek kendileriyle olan sözleşmesini yerine getirmediğini savundu.
Neymar'ın Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin kurallarını yerine getirmediğini öne süren Barcelona Kulübünün avukatları, Brezilyalı futbolcudan 33 milyon avro talep etti.
Neymar ise iki avukatı aracılığıyla, 2016 yılında Barcelona ile sözleşmesini yenilemesinin ardından ilk sözleşmedeki 43,6 milyon avroluk ikinci ödemenin kendisine yapılmadığını belirterek, Katalan kulübünün faiziyle birlikte bu ödemeyi yapmasını talep etti.
Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve futbolcu Neymar, duruşmaya katılmadı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünde oynayan Neymar, dün akşam özel uçakla Barselona'ya gelirken, geceyi arkadaşlarıyla birlikte kentin ünlü bir eğlence mekanında geçirdikten sonra sabah erken saatlerde Paris'e geri döndü.
Davanın ekim ayı sonunda sonlanması bekleniyor.
Öte yandan İspanyol basınına sızan bilgilerde, avukatlar aracılığıyla yapılan ilk görüşmede Neymar'ın Barcelona Kulübüne "Eğer beni tekrar transfer etmeyi garanti ederseniz suçlamalarımı geri çekerim." önerisinde bulunduğu iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!
- Tahkim'den Ali Koç hakkında yeni karar
- Başakşehir-Rizespor (Canlı Anlatım)
- Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
- Derbi öncesi Galatasaray'a Gustavo talimatı
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
- Galatasaray ile yapılan sözleşme feshedildi!
- Fenerbahçe Volkan Demirel hakkında kararını verdi
- Atalay Babacan ve Cantona'nın kardeşleri de...
- Trabzonspor'dan KAP açıklaması!
- 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?
- Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Güney’den tartışma yaratan sözler!
- Hercai 14. bölüm canlı izle! | ATV
- En uygun taşıt kredisi hangi bankada? Araba alacaklara müjde… Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman saat kaçta?
- Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar
- Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret
- Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili karar!
- İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne demek?
- İstanbul’da bugün deprem oldu mu? Kandilli, AFAD 27 Eylül İstanbul son depremler listesi…
- Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den uyarı… İstanbul büyük deprem ne zaman?