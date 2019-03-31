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Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Giriş: 31.03.2019 09:17 Güncelleme: 28.11.2024 16:48
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Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Galatasaray'da son dakika Fernando Muslera gelişmesi! Başarılı file bekçisi ile yollar ayrılıyor.

AS Roma'da bir kez daha gündem Muslera…

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Hatta İtalyanlar Muslera'nın işini bitirecek kişiyi bile açıkladı.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Daha önce Galatasaray'da forma giyen şu anda Totti'nin altında takım menajeri olarak çalışan De Sanctis…

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

De Sanctis'in, Roma kalesi için en doğru adayın Muslera olduğuna karar verdiği ayrıca kaleci antrenörü Savorani'den de onay çıktığı bildirildi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

2021'e kadar sözleşmesi bulunan Muslera için görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

MUSLERA ROMA'YA YABANCI DEĞİL!

Muslera'nın bir başka önemli özelliğinin sadece Serie A'yı değil Roma şehrini de yakından tanıması olarak gösterildi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Muslera'nın her izninde soluğu Roma'da almasının büyük avantaj olduğu yorumlandı.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

NANDEZ'DEN SÜRPRİZ BEKLENİYOR

Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki orta saha Nahitan Nandez'in menajerine transferi soruldu.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Bentancur, "Çok fazla takımla konuşuyorum. İtalya ya da İngiltere'de oynamanın zamanı geldi. Ama sürprizler de olabilir" dedi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

GALATASARAY'A YENİ ONYEKURU: PAULINHO

Henry Onyekuru'yu kiralayan ve parlatan Galatasaray benzeri bir operasyon için düğmeye bastı.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Leverkusen'in 18.5 milyon Euro ödeyerek aldığı ama verim alamadığı Paulinho için ön kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Onyekuru örneği Almanların önüne konuldu.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

18 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, bir yıl Terim'in elinde tecrübeli kazanarak adından söz ettiren bir isim haline gelebileceği anlatıldı. Leverkusen'in düşünmek için süre istediği bildirildi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

LEVERKUSEN'DE İSTEDİĞİ ŞANSI BULAMIYOR

Vasco da Gama'dan Leverkusen'e transfer olan Paulinho, bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma şansı bulabildi. Ama gol ve asist üretemedi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

LUYINDAMA'YA CEZA YOLDA

Luyindama'nın başı Belçika'da derde girdi. Standard Liege'in Anderlecht ile oynadığı maça giden Luyindama, Anderlecht takımı için küfürlü tezahürat yapıp el hareketleri çekmişti.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Luyindama için Belçika İçişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği ve kısa süre içinde ceza açıklayacağı belirtildi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

EMRE MOR İÇİN ACI İTİRAF

Ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Emre Mor, Celta Vigo'da zor günler geçiriyor.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Kadroya giremeyen Emre için Celta Vigo'nın hocası Fran Escriba'dan acı itiraflar geldi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

İspanyol çalıştırıcı, "Potansiyelinden daha fazlasını vermesi gerektiğini biliyor. Hatalarının farkında" dedi.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

Emre, Celta Vigo'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

GARRY RODRIGUES'İN GOLÜ YETMEDİ

Suudi Arabistan'da zor günler geçiren Al İttihad deplasmanda Al Faisaly ile karşı karşıya geldi

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

İlk golünü atan Rodrigues takımını 2-0 öne geçirse de İttihad sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!

AHMET ÇALIK'SIZ OLMAZ

Bu sezon sadece 11 maçta 960 dakika forma giyen Ahmet Çalık ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Çalık, fazla şans bulamasa da 39 karşılaşmada 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray’da flaş Fernando Muslera gelişmesi!
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