Galatasaray'da flaş Fernando Muslera gelişmesi!
Galatasaray'da son dakika Fernando Muslera gelişmesi! Başarılı file bekçisi ile yollar ayrılıyor.
AS Roma'da bir kez daha gündem Muslera…
Hatta İtalyanlar Muslera'nın işini bitirecek kişiyi bile açıkladı.
Daha önce Galatasaray'da forma giyen şu anda Totti'nin altında takım menajeri olarak çalışan De Sanctis…
De Sanctis'in, Roma kalesi için en doğru adayın Muslera olduğuna karar verdiği ayrıca kaleci antrenörü Savorani'den de onay çıktığı bildirildi.
2021'e kadar sözleşmesi bulunan Muslera için görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.
MUSLERA ROMA'YA YABANCI DEĞİL!
Muslera'nın bir başka önemli özelliğinin sadece Serie A'yı değil Roma şehrini de yakından tanıması olarak gösterildi.
Muslera'nın her izninde soluğu Roma'da almasının büyük avantaj olduğu yorumlandı.
NANDEZ'DEN SÜRPRİZ BEKLENİYOR
Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki orta saha Nahitan Nandez'in menajerine transferi soruldu.
Bentancur, "Çok fazla takımla konuşuyorum. İtalya ya da İngiltere'de oynamanın zamanı geldi. Ama sürprizler de olabilir" dedi.
GALATASARAY'A YENİ ONYEKURU: PAULINHO
Henry Onyekuru'yu kiralayan ve parlatan Galatasaray benzeri bir operasyon için düğmeye bastı.
Leverkusen'in 18.5 milyon Euro ödeyerek aldığı ama verim alamadığı Paulinho için ön kiralama teklifinde bulundu.
Onyekuru örneği Almanların önüne konuldu.
18 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, bir yıl Terim'in elinde tecrübeli kazanarak adından söz ettiren bir isim haline gelebileceği anlatıldı. Leverkusen'in düşünmek için süre istediği bildirildi.
LEVERKUSEN'DE İSTEDİĞİ ŞANSI BULAMIYOR
Vasco da Gama'dan Leverkusen'e transfer olan Paulinho, bu sezon Bundesliga'da 11 maçta forma şansı bulabildi. Ama gol ve asist üretemedi.
LUYINDAMA'YA CEZA YOLDA
Luyindama'nın başı Belçika'da derde girdi. Standard Liege'in Anderlecht ile oynadığı maça giden Luyindama, Anderlecht takımı için küfürlü tezahürat yapıp el hareketleri çekmişti.
Luyindama için Belçika İçişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği ve kısa süre içinde ceza açıklayacağı belirtildi.
EMRE MOR İÇİN ACI İTİRAF
Ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Emre Mor, Celta Vigo'da zor günler geçiriyor.
Kadroya giremeyen Emre için Celta Vigo'nın hocası Fran Escriba'dan acı itiraflar geldi.
İspanyol çalıştırıcı, "Potansiyelinden daha fazlasını vermesi gerektiğini biliyor. Hatalarının farkında" dedi.
Emre, Celta Vigo'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu.
GARRY RODRIGUES'İN GOLÜ YETMEDİ
Suudi Arabistan'da zor günler geçiren Al İttihad deplasmanda Al Faisaly ile karşı karşıya geldi
İlk golünü atan Rodrigues takımını 2-0 öne geçirse de İttihad sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı.
AHMET ÇALIK'SIZ OLMAZ
Bu sezon sadece 11 maçta 960 dakika forma giyen Ahmet Çalık ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Çalık, fazla şans bulamasa da 39 karşılaşmada 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.
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