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Fırat Teğin
Adalet Birlik Partisi
Siirt
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Fatime Delil
Adalet Partisi
Siirt
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Mervan Gül
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt
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Mahmut Karalar
Anavatan Partisi
Siirt
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Melike Nazlıer
Büyük Birlik Partisi
Siirt
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Umut Dayanan
Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt
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Edip Eker
Edip Eker
Siirt
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Mustafa İncearık
Genç Parti
Siirt
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Sait Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
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Berfin Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
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Tuba Solmaz
İyi Parti
Siirt
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Kadir Öztürk
Memleket Partisi
Siirt
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Şükrü Sırdaş
Millet Partisi
Siirt
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Necdet Kayra
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
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Ferhat Çelepkolu
Sol Parti
Siirt
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Yakup Dalkıç
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
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Gülten Gülel
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
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Deniz Baran Demir
Vatan Partisi
Siirt
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Umut Bardak
Yeniden Refah Partisi
Siirt
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Tuncer Bakırhan
Yeşil Sol Parti
Siirt
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Murat Çapan
Adalet Birlik Partisi
Siirt
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Mehmet Şeyhmus Ekinci
Adalet Partisi
Siirt
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Feyzi Sevgili
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt
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Mehmet Eyyüp Kızılkan
Büyük Birlik Partisi
Siirt
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Deniz Acar
Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt
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Fatih Bahattin Cantürk
Fatih Bahattin Cantürk
Siirt
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Yılmaz Çakay
Genç Parti
Siirt
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Roja Serin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
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Nurullah Erdoğan
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
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Servet Tarduş
İyi Parti
Siirt
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Burak Küçük
Memleket Partisi
Siirt
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Burcu Demirci İyici
Millet Partisi
Siirt
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İsmail Keskin
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
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Mehmet Yiğit Özgenç
Sol Parti
Siirt
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Meryem Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
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Erkan Yücel Arslan
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
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Yılmaz Şener
Vatan Partisi
Siirt
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Ataullah Bayav
Yeniden Refah Partisi
Siirt
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Sabahat Erdoğan Sarıtaş
Yeşil Sol Parti
Siirt
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Günay Gümüş
Adalet Birlik Partisi
Siirt
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Hasan Tahsin Keskin
Adalet Partisi
Siirt
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Lokman Özcan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt
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Eşref Yeşilyurt
Anavatan Partisi
Siirt
-
Mehmet Şerif Ekmen
Büyük Birlik Partisi
Siirt
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Mehmet Zakir Kızılay
Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt
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Onur Tuna Demirci
Genç Parti
Siirt
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Necati Kartal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Siirt
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Yakup Yavuz
Halkın Kurtuluş Partisi
Siirt
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Abdulmecit Nas
İyi Parti
Siirt
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Çağdaş Çek
Memleket Partisi
Siirt
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Mehmet Akkaya
Millet Partisi
Siirt
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Okan Işıktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Siirt
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Pınar
Sol Parti
Siirt
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İlyas Kanatlı
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
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Emre Türker
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
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Fatih Eğilmez
Yeniden Refah Partisi
Siirt
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Abdullah Çetin
Yeşil Sol Parti
Siirt