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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL KESKİN

İsmail Keskin

Milliyetçi Hareket Partisi
İsmail Keskin
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Siirt
  • MESLEĞİ : İnşaat Teknikeri
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı