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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNCER BAKIRHAN

Tuncer Bakırhan

Yeşil Sol Parti
Tuncer Bakırhan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı